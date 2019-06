UE dona 34 milioni di dollari a Onu “per combattare violenza di genere in Zimbabwe”

Condividi

Zimbabwe – Il governo riceverà 34 milioni di dollari dall’Unione Europea (UE) per un programma volto a creare una società libera dalla violenza, attenta al genere e inclusiva. Christian Leffler, il vice segretario generale dei European External Action Service, ha annunciato il lancio dell’iniziativa questa settimana.

“La violenza di genere non è inevitabile, ma è letteralmente creata dall’uomo. La soluzione sta nella forte cooperazione di tutti, attori internazionali, governo, organizzazioni della società civile, autorità locali e cittadini”, ha detto Leffler. Il programma, secondo l’inviato dell’UE, sarà attuato dall’ONU in collaborazione con il Ministero delle donne e le organizzazioni della società civile.







“L’iniziativa Spotlight garantirà che tutte le donne e le ragazze beneficino di una legislazione e politiche adeguate, istituzioni che rispondano al genere, programmi di prevenzione della violenza, servizi essenziali, dati comparabili e affidabili, forti movimenti delle donne e organizzazioni della società civile”, ha aggiunto. Il coordinatore locale delle Nazioni Unite, Bishow Parajuli, ha dichiarato che il programma mira a combattere il flagello della violenza di genere.

In un discorso letto dal ministro degli affari esteri Amon Murwira, il presidente Emmerson Mnangagwa ha affermato che il suo governo si è impegnato a eliminare le violenze di genere nelle comunità. “La violenza contro donne e ragazze spesso non viene denunciata e di solito è nascosta all’interno delle famiglie. Il mio governo è impegnato attraverso l’iniziativa Spotlight per mettere in atto misure che smaschereranno la sfida e consentiranno ai responsabili delle politiche di rendersi conto che la questione ha un impatto negativo sul Prodotto Interno Lordo e lo sviluppo nazionale che deve essere affrontato rapidamente “, ha detto Mnangagwa.

Il ministro per gli Affari delle donne, Sithembiso Nyoni, ha dichiarato che la Visione 2030 del governo non si realizzerà se l’eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze non viene considerata un fattore chiave per la promozione.

https://allafrica.com

Immagine dal Forum dei diritti ONU