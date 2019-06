Cocaina, euro e sterline in tasca: arrestato senegalese

Milano – Cocaina, euro e sterline: spacciatore arrestato in via Vitruvio. Un ragazzo di ventidue anni, cittadino del Senegal, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì dagli agenti della Questura di Milano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti della Volante lo hanno notato in via Vitruvio, a due passi dalla stazione Centrale, e hanno deciso di controllarlo. Dalle tasche dell’uomo sono “saltati fuori” quarantasei grammi di cocaina già divisi in dosi pronte per essere vendute.