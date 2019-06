Bolzano: nigeriano aggredisce carabinieri a bastonate. Arrestato

Corre al parco brandendo un bastone poi cerca di colpire i carabinieri: arrestato. Dopo una rissa ha iniziato a correre per i giardini con in mano un grosso bastone. Poi, una volta che ha visto i carabinieri, si è scagliato contro di loro tentando più volte di colpirli. Protagonista un 22enne nigeriano, che è stato arrestato per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L’episodio è accaduto in parco Stazione, a Bolzano. Ad allertare i militari un passante, che ha visto il giovane brandire il bastone in mezzo ad altre persone, in stato di forte agitazione. Il 22enne, dopo una lite con alcuni suoi connazionali, ha iniziato ad aggirarsi per il parco con il bastone.