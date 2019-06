Il Tar del Lazio riassegna la scorta a Capitano Ultimo

di Marisa Denaro – – Il 24 giugno il TAR del Lazio (Sezione Prima Ter) con Sentenza nr.12122/2018 ha deciso nel merito il ricorso contro l’ abolizione del servizio di tutela a favore del capitano Ultimo e gli ha restituito la scorta.” Peraltro proprio l’art. 8 del D.M. del 28 maggio 2003, come affermato dal Consiglio di Stato, evidenzia l’opportunità di un immediato e più attento riesame della situazione, se è vero che, ai sensi dello stesso art. 8, il livello 4 di protezione,afferente al rischio meno elevato, ricorre in tutte le situazioni in cui elementi informativi attendibili abbiano consentito di acclarare un pericolo non ancora determinato ed attuale e non possa escludersi il compimento di azioni criminose nei confronti della persona da tutelare, compimento che, per quanto sopra esposto, allo stato non può del tutto escludersi nel caso di specie (Cons. Stato, ordinanza 2329 del 10 maggio 2019).”

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di revoca impugnato, con obbligo per l’Amministrazione di rivalutare la situazione dell’interessato.