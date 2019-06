Sea Watch, la capitana tedesca: migranti minacciano sciopero della fame

“Io voglio entrare. Entro nelle acque italiane con la Sea Watch e porto in salvo i migranti a Lampedusa”. Carola Rackete, 31enne tedesca capitana dell’imbarcazione della ong olandese in lotta da giorni con Matteo Salvini e il governo italiano per far sbarcare 42 migranti a bordo della nave sceglie Repubblica per lanciare la sua ultima sfida all’Italia.

“Sto aspettando cosa dirà la Corte europea dei diritti dell’uomo. Poi non avrò altra scelta che sbarcarli lì”, spiega la Rackete, che così rischierà l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, oltre a una multa e alla confisca della Sea Watch. “So anche questo – dice – ma io sono responsabile delle 42 persone che ho recuperato in mare e che non ce la fanno più. Quanti altri soprusi devono sopportare? La loro vita viene prima di qualsiasi gioco politico o incriminazione. Non bisognava arrivare a questo punto”.