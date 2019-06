Borghi: «Il progetto miniBot è valido. E Salvini è d’accordo»

Nessun dietrofront?

«Certo che no. Il fatto stesso che tutti ne parlino dimostra il potenziale dell’idea lanciata».

E i dubbi di Mario Draghi?

«Va interpretato bene: il presidente della Bce ha detto che i mini-Bot o sono nuova moneta (illegale) o sono nuovo debito (quindi fuori dai parametri di Maastricht). Io lo correggo dicendo che non si tratta affatto di nuovo debito ma di impegni che lo Stato deve già oggi onorare. L’unica alternativa è non pagare i debiti».

Lei non si dà per vinto.

«Resto dell’idea che questo sia l’unico modo per rispettare gli impegni con gli italiani rimanendo dentro regole che non ci piacciono. Con i mini-Bot possiamo smobilitare una parte dei 15 miliardi di crediti oggi bloccati. Ha presente che contributo darebbe alla nostra economia?».

Non è che Salvini nel frattempo, per trovare un’intesa con l’Europa, si rimangia tutto?

«Lo escludo. Non ci sono le condizioni per cambiare idea. Salvini lo sento spesso e finora non mi ha mai espresso dubbi o desideri di venire meno a uno dei nostri cavalli di battaglia». corriere.it

