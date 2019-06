Sbarchi clandestini, generale Santo perde la pazienza: “arresto immediato”

Dopo l’ennesimo sbarco-beffa di ieri a Lampedusa di 45 migranti clandestini, arrivati su un barchino in vetroresina e tranquillamente accolti sull’ isola, a differenza dei 43 a bordo della Sea Watch invece in alto mare da otto giorni, anche i generali perdono la pazienza. «Se non prevediamo la misura dell’ arresto immediato di ogni clandestino che arriva illegalmente in Italia, non stroncheremo mai il fenomeno». A dirlo è un famoso alto ufficiale dell’ Esercito italiano, il generale di Corpo d’ Armata Vincenzo Santo, già capo di Stato Maggiore delle forze Nato in Afghanistan e profondo conoscitore delle dinamiche che muovono i fronti migratori illegali in Asia e nel nord Africa.

COME SI FA ALL’ESTERO

La proposta choc del comandante Santo non è una misura illiberale. L’ ingresso clandestino sul territorio nazionale è considerato reato federale negli Stati Uniti d’ America ed è prevista la detenzione in attesa dell’ accertamento dello status di rifugiato o del provvedimento di espulsione. Altrettanto viene fatto nella civilissima e democratica Australia dove i migranti illegali vengono addirittura deportati in isole extraterritoriali e lì detenuti senza limiti temporali. In ambito europeo, la Danimarca, che ha di recente confermato il centrosinistra alla guida del governo, ha in progetto la deportazione dei migranti illegali in un’ isola nel Mare del nord.