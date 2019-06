Festa abusiva dei centri sociali, muore 25enne a ‘La Sapienza’

Condividi

Un evento “a sostegno delle spese legali dei movimenti studenteschi” che è andato avanti per due sere, giovedì 20 giugno a Villa Mirafiori e venerdì 21 giugno fino a tardi alla Città Universitaria di Roma. E’ “Sapienza Porto Aperto” il nome dell’iniziativa non autorizzata finita sotto i riflettori per la morte di un ragazzo di soli 25 anni.

Non è la prima iniziativa del genere all’interno della cittadella universitaria. Anzi, stando alle informazioni che circolano sul web, la “Notte bianca della Sapienza” si tiene da oltre dieci anni. Il programma proposto quest’anno spaziava dalla musica alla “giocoleria e giochi di fuoco”, dal “live painting” ad una lezione aperta di kikboxing e muay thai.