Corteo pro Palestina alla Sapienza: “Intifada per la rivoluzione”

ROMA, 10 OTT – Momenti di tensione alla Sapienza. Con lo slogan ‘Palestina libera’, gli studenti di Cambiare Rotta durante il presidio al rettorato, dove si stanno riunendo Consiglio d’amministrazione e Senato accademico per discutere una mozione a favore di Israele, hanno provato a entrare all’interno del palazzo. Sono stati bloccati dalle forze dell’ordine presenti. Il corteo procede attorno al rettorato all’interno dell’università:

“Nessun colonialismo nessun padrone. Intifada per la rivoluzione”, lo striscione esposto dai ragazzi. “Noi a Valditara diciamo che non stiamo con i nazisti ma non stiamo con Israele. Noi siamo per la Palestina. Per i popoli che si autodeterminano“, dicono gli studenti che hanno appeso all’entrata della biblioteca il manifesto “Nessun colonialismo nessun padrone. Intifada per la rivoluzione” e che ora si stanno spostando nuovamente davanti all’ingresso del palazzo dove si è riunito il Consiglio e il Senato accademico. “Non faremo un passo indietro finché Polimeni e il Senato accademico non ritireranno la mozione contro la Palestina pro Israele. Se non cambierà intifada pure qua”. (ANSA)