Azienda Zero: paghe da 4,60 euro lordi all’ora. Chi non firma viene licenziato

Azienda Zero: sotto quei risparmi c’è la vita dei lavoratori. Paghe da 4 Euro e 60 lordi all’ora (circa 3 euro e 50 netti all’ora), buste paga decurtate del 38% considerando anche l’eliminazione della quattordicesima mensilità, e molto altro. No, non siamo nei campi di pomodoro del meridione, ma in Veneto – nella locomotiva del Nord. Più precisamente tra i cittadini italiani che lavorano per la sanità: ufficio informazioni, portierato, multiservizi, controllo ascensori, rintracciamento tecnici reperibili per le celle mortuarie ecc.

Questa lettera è stata scritta per reazione ad un articolo del 15-05-2019, pagina 7, foglio 1. In questo articolo veniva celebrata la virtuosa gestione dell’Azienda Zero un ente unico per gestire acquisti, formazione del personale, accreditamento delle strutture private e monitoraggio dei costi standard delle Ulss venete). Si scriveva di ottimi risultati, tra i quali “un risparmio di 135 milioni […] che derivano dalle minori spese per gli acquisti”.