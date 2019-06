Migranti: giunta a porto di Licata la ‘nave madre’ degli scafisti

E’ giunta nel porto di Licata il peschereccio sequestrato ieri in acque internazionali dopo essere stato sorpreso trasbordare su un barchino 81 migranti poi sbarcati sulle coste italiane. Il peschereccio ha fatto ingresso in porto all’alba scortato dalla Guardia di finanza. Sette membri dell’equipaggio, sei egiziani ed un tunisino, sono stati fermati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Intanto la polizia ha fermato due presunti scafisti accusati di aver portato a Lampedusa lo scorso 19 giugno 43 migranti di origini sub-sahariane a bordo di un barchino in legno. Le indagini sono scattate subito dopo lo sbarci e hanno portato all’aresto di due cittadini tunisini accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In base alla ricostruzione delle forze dell’ordine, uno dei due fermati conduceva l’imbarcazione, mentre l’altro, dotato di un dispositivo GPS, gli indicava la rotta da seguire. tg.la7.it/cronaca