Elton John riceve la Legion d’Honneur francese

Elton John è stato insignito con il più alto riconoscimento civile francese, la Legion d’Honneur. Il musicista britannico è stato premiato da Macron durante una cerimonia al Palazzo dell’Eliseo. Il presidente ha elogiato Sir Elton, 72 anni, come un “genio melodico” e come uno dei primi artisti gay a dare voce alla comunità LGBT.

L’ente di beneficenza “The Elton John Aids Foundation”, ha generato oltre 310 milioni di sterline per la prevenzione, l’educazione e il sostegno all’HIV.

Durante il suo discorso, il cantante ha detto quanto fosse importante per lui la battaglia contro l’AIDS: “Come la musica, la lotta contro l’AIDS è stata la mia passione per molti anni. E, come la musica, questa lotta mi ricorda ogni giorno lo straordinario potere dello spirito umano.”