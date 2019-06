Scandalo Procure, Mattarella: “quadro sconcertante e inaccettabile”

“Oggi si volta pagina nella vita del Csm”. E’ il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella intervenendo al plenum del Csm, riferendosi al caos procure. “Quel che è emerso, da un’inchiesta in corso, ha disvelato un quadro sconcertante e inaccettabile“, ha sottolineato. Una pagina nuova, “la prima di un percorso di cui non ci si può nascondere difficoltà e fatica di impegno dimostrando la capacità di reagire con fermezza contro ogni forma di degenerazione”, ha aggiunto Mattarella

“La reazione del Consiglio ha rappresentato il primo passo per il recupero della autorevolezza e della credibilità che occorre sapere restituire alla magistratura italiana. Di essa i cittadini ricordano i grandi meriti e i pesanti sacrifici anche attraverso l’esempio di tanti suoi appartenenti e hanno il diritto di pretendere che quei meriti e quei sacrifici non siano offuscati”, ha poi affermato Mattarella affermando che “quanto avvenuto ha prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio e per l’autorevolezza non soltanto di questo Consiglio ma anche il prestigio e l’autorevolezza dell’intero Ordine giudiziario; la cui credibilità e la cui capacità di riscuotere fiducia sono indispensabili al sistema costituzionale e alla vita della Repubblica“.