Non riuscivano a pagare l’affitto, 77enne uccide la moglie e si spara

Condividi

Roma – Due coniugi, di 74 e 77 anni, sono stati trovati morti in casa a Roma. E’ accaduto in via Santi Cosma e Damiano, in zona Tomba di Nerone. L’allarme è stato lanciato da un familiare della coppia che abita fuori Roma e che non riusciva a mettersi in contatto con loro. I corpi di marito e moglie sono stati trovati sul letto. Gli inquirenti indagano per omicidio-suicidio per problemi legati alla loro condizione economica.

L’ipotesi al momento più accreditata è che sia stato il marito ad uccidere la moglie prima di togliersi la vita. L’uomo, un professionista, sarebbe stato trovato con la pistola in mano.