Usa: voleva far esplodere una chiesa a Pittsburgh, arrestato siriano

Pittsburgh – Un giovane rifugiato siriano, sostenitore dell’Isis, aveva progettato di far esplodere una chiesa. Mustafa Mousab Alowemer, 21 anni, arrivato negli Stati Uniti nel 2016, è stato arrestato mercoledì mattina dalla Joint Task Force dell’FBI.

L’Fbi ha detto che l’uomo aveva progettato di far esplodere una piccola chiesa in Wilson Avenue, con l’aiuto di qualcuno che pensava fosse un altro membro dello Stato islamico, ma in realtà era un impiegato dell’FBI sotto copertura, incontrato parecchie volte negli ultimi mesi. Il suo obiettivo era di sostenere lo Stato islamico e ispirare altri simpatizzanti negli Stati Uniti a unirsi a lui per commettere reati simili.