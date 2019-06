Toti e Carfagna coordinatori, evitata scissione Forza Italia

Giovanni Toti e Mara Carfagna saranno i nuovi coordinatori di Forza Italia. Per la precisione, come si legge in una nota diffusa in contemporanea, il governatore ligure e la vicepresidente della Camera, avranno la “responsabilità di coordinare l’organizzazione del partito, sulla base delle mie indicazioni, e di curare anche il coordinamento di un gruppo al quale verrà affidato l’incarico di redigere una proposta di modifica statutaria da presentare al Congresso Nazionale“.

Il Consiglio, invece, si terrà il 13 luglio e avvierà la fase congressuale. “Il Congresso Nazionale – ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi – sarà anche l’occasione per valutare l’opportunità di indire ampie consultazioni popolari in ordine alle cariche elettive”.