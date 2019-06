Giornalisti di sinistra vogliono cacciare Feltri dall’Ordine

Se si vuole un motivo valido per abolire l’Ordine dei Giornalisti, ringraziamo il caldo di oggi. Due colleghi vogliono cacciare Vittorio Feltri dalla categoria, pretendono che non scriva più, e se potessero lo prenderebbero a martellate sulle dita. Motivo del cartellino rosso il giudizio sprezzante espresso su Andrea Camilleri.

Pro e contro Camilleri – – Quelle parole – ‘terrone che ci ha rotto i coglioni’ – danno molto fastidio persino a me, che divido la mia vita da tempo tra Roma e la Sicilia. Ma sono un motivo per la censura?

Questa storia del politicamente corretto è molto peggio della frase di Feltri. Che poi i giornalisti Sandro Ruotolo e Paolo Borrometi pretendano la sua cacciata dall’Ordine, è mille volte più grave. Perché un cronista risponde ad un altro cronista con un articolo e non con l’invocazione della censura. A meno che non si tema di soccombere nella sfida come spadaccini di carta.

Su Camilleri e la sua salute la penso in maniera esattamente opposta a Feltri, ma semmai lo scrivo e non mi priverei affatto del piacere di leggere i suoi articoli. Anche quando non li condivido.