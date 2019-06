166 auto intestate e due codici fiscali, arrestato Rom

Rom “superstar” del campo sulla Pontina: aveva 166 auto intestate, una partita Iva e due codici fiscali. Arrestato 63enne serbo dai carabinieri. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato in stato di libertà un 63enne originario della Serbia, domiciliato presso il campo nomadi di via Pontina, dopo averlo scoperto intestatario di ben 166 veicoli.

I Carabinieri hanno fermato l’uomo in via Cristoforo Colombo, mentre si trovava a bordo di un furgone, per controllo di routine. Portato in caserma, al termine di verifiche più approfondite, i Carabinieri hanno appurato che i veicoli sono risultati in uso ad altre persone e che l’uomo usava due codici fiscali e una partita iva, riconducibili ad un’attività di compravendita di auto nuove e usate.