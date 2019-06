Vicofaro, se questa è una chiesa…

di Lorenzo Vannucci – – – È entrata nella chiesa di Vicofaro e ha scattato le fotografie sottostanti “per documentare il grande disagio che regna nel modello di accoglienza di questa struttura”. Protagonista del fatto è Cinzia Cerdini, consigliere comunale di Pistoia appartenente alla Lega, che ha poi manifestato la propria indignazione per quello che ha trovato nel corso del suo sopralluogo. “Dentro la chiesa c’era veramente di tutto – ha raccontato la consigliere comunale – materassi, lenzuoli, coperte, una panchina in legno. Non oso immaginare cosa potrebbe succedere agli ospiti se disgraziatamente scoppiasse un incendio. Questo tipo di accoglienza non deve essere permesso“.

I disagi evidenziati dalla consigliere comunale e le sue perplessità sono state molte: “Chi bada a queste persone? Il parroco (don Biancalani, ndr), che stamane non era presente, è in grado di garantire un’adeguata sorveglianza? Inoltre il problema è che tra gli ospiti di Vicofaro non tutti hanno il diritto di stare nel nostro Paese. Questo non può essere permesso”.