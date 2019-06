Tria: ”sarò chiaro, i minibot non ci saranno”

ROMA, 18 GIU – “La nostra politica di bilancio è prudente”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giovanni Tria a Londra, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg, precisando: “Questo governo è più prudente di prima. Non considerate i ‘rumori’ elettorali”. “Non penso che i minibot saranno introdotti, voglio essere chiaro su questo” ha aggiunto definendoli uno strumento “pericoloso e non necessario”.

REUTERS – L’Italia taglierà la spesa pubblica per rispettare gli obiettivi di deficit di bilancio quest’anno ed è in grado di raggiungere un accordo con la Commissione europea sul debito, ha dichiarato il ministro dell’Economia. Parlando a investitori del reddito fisso e a banchieri in occasione di una conferenza a Londra, Giovanni Tria tenta di rassicurare la comunità finanziaria internazionale, spiegando che non è intenzione dell’Italia violare le regole europee sul debito, puntando piuttosto sulla riduzione della spesa invece che su un aumento delle tasse.