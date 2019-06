Calenda: “costruiamo un governo ombra oltre il Pd”

“Forse la strada giusta è che il Presidente del pdnetwork Paolo Gentiloni chiami un time out e organizzi una riunione con Renzi, Zingaretti, Giachetti, Martina, Guerini etc e provi a ricomporre. In fondo è lui il garante dell’unità del partito”.

Carlo Calenda, su Twitter, torna sulle divisioni interne al Pd dopo il suo duro tweet di ieri in cui aveva scritto: “Mi vergogno di essere andato in giro a chiedere voti per un partito che è incapace di stare insieme anche mentre il paese va a ramengo“.