Anm, cambio dei vertici: esce una corrente ed entra un’altra

Luca Poniz, di Area, è il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati, che ha rinnovato i vertici dopo le dimissioni di Pasquale Grasso. Nella giunta uscente Poniz era il vicepresidente. La vicepresidenza e la segreteria dell’Associazione nazionale magistrati vanno a Unicost. Alessandra Salvadori è la vicepresidente mentre è confermato segretario Giuliano Caputo. Vicesegretario è Cesare Bonamartini, di Autonomia&Indipendenza.

Autonomia&Indipendenza, la corrente di Piercamillo Davigo, entra dunque nella nuova giunta, con un rappresentante, mentre esce Magistratura indipendente. Era stata proprio la posizione assunta da Mi nella vicenda che ha coinvolto alcuni togati del Consiglio superiore della magistratura, che avrebbero preso parte a incontri con esponenti politici per discutere di nomine, a mettere in crisi la giunta dell’Associazione. La spaccatura si era creata per la richiesta della corrente ai consiglieri di tornare alle loro funzioni, a fronte della posizione assunta dall’Anm che invocava le dimissioni.