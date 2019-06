Taormina: ”se Lotti ha detto il falso, Mattarella lo denunzi”

Avvocato Taormina su Twitter: “Se Lotti ha detto il falso dichiarando che concordo’ anche con Mattarella, Mattarella lo denunzi per averlo indicato ai suoi sodali come parte della combriccola. Se Mattarella non lo denunzia, Lotti dice il vero e Mattarella si deve dimettere insieme al CSM”