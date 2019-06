Orrore in Nigeria: in cinque giorni, 154 persone uccise e 9 rapite

Almeno 154 persone sono state uccise in diversi attacchi in tutta la Nigeria, la scorsa settimana. Altre nove persone sono state rapite in incidenti separati, secondo quanto riportato da Newspaper. I vari attacchi sono stati confermati dalle agenzie di sicurezza o dalle famiglie delle vittime e sono stati compiuti da miliziani fra cui Boko Haram e presunti mandriani armati (i musulmani Fulani). PREMIUM TIMES elenca i vari attacchi segnalati in tutto il paese.

Domenica: Il governatore Aminu Tambuwal di Sokoto ha partecipato al funerale di 25 persone uccise dai banditi in un attacco . La presidenza ha annunciato la morte di “decine di persone” in vari attacchi compiuti in “tre comunità nell’area di governo locale di Rabah (LGA) dello stato di Sokoto”. Gli uomini aramti, che erano in gran numero, hanno fatto irruzione nei villaggi di Kalhu, Tsage e Geeri vicino a Gandi. Sparatorie indiscriminate sono andate avanti dalle 17:00 di sabato fino alla domenica mattina, dopo di che i banditi hanno portato via centinaia di mucche, pecore e altri oggetti di valore.