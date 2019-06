Milano. “Italia Paese di mer..”, immigrato irregolare distrugge 20 auto

Milano – Ha sfondato i vetri di 19 auto in sosta urlando di essere “un talento in questo Paese di merda”. Così i carabinieri hanno arrestato un immigrato irregolare di 22 anni. È successo intorno alle 4 tra piazza Monte Falterona e piazzale Segesta.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il marocchino ha preso una pietra e ha iniziato a colpire le macchine. Intanto urlava: “Questo Stato italiano di merda non ha capito chi sono io. Io sono un talento in tutto. E ora glielo faccio vedere“. A fare segnalazione alcuni abitanti del quartiere che hanno seguito l’uomo a distanza. Giunti sul posto, i Carabinieri lo hanno arrestato per danneggiamento aggravato trovandogli in tasca un’altra pietra oltre a quella utilizzata per vandalizzare le auto in sosta.