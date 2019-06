Firenze, tra droga e risse la stazione è diventata un vero Bronx

Firenze – In piazza Stazione lo scambio avviene di giorno. Anche se per riuscire a vedere quello che a primo acchito non c’è, bisogna saper guardare. Tra piazza dell’Unità e largo Alinari, passando fino ad arrivare agli anfratti di piazza Adua, i nordafricani tengono le redini dello spaccio. (www.lanazione.it)

E le tattiche di vendita sono sempre più raffinate, si adattano alla domanda e alla pressione delle forze dell’ordine. Quando i pusher intuiscono che la postazione è sorvegliata, si spostano di pochi metri. L’obiettivo è lo stesso: sfuggire ai controlli. Una specie di guardie e ladri quotidiana. Ma è la notte che il pugno di cemento che da piazza Adua arriva a piazza dell’Unità fa più paura. Lo sanno bene polizia e carabinieri che settimanalmente si ritrovano a dover intervenire per sedare risse e scazzottate.