Fermare la pantomima Sea Watch, “Fate scendere tutti e affondate la nave”

Chissà quanto deve durare questa vergognosa guerra della Sea Watch all’Italia. Una barca su cui fanno salire decine di migranti da utilizzare come scudo umano contro la nostra Nazione. Li raccolgono e pretendono di scaricarceli. Anche se la nave tedesca batte bandiera olandese, ce li dobbiamo prendere noi. E perché non se ne fa carico la Germania? O l’Olanda?

La grancassa propagandistica della variopinta sinistra italiana suona sempre la stessa, stonata, musica. Attaccano il Viminale e Salvini, e da qualche tempo pure la Meloni perché sostiene una cosa sacrosanta: si prenda la nave, si facciano scendere i migranti, si arresti l’equipaggio, si affondi la barca. Nessuno ci riproverà più, perché i pirati – visto che la Germania e l’Olanda li disconoscono – si trattano in questa maniera.

I piagnoni nostrani – – Invece, ci tocca sentire la tiritera, leggere i tweet, ripulire la tastiera dalle lacrime ipocrite di chi gioca sulla pelle di persone che illude. E poi i piagnoni nostrani, Boldrini, Orlando e compagnia. Generosi sulle competenze altrui. Pure Fratoianni…

L’Italia non può diventare – ancora una volta – la terra promessa. Con i governi di sinistra sembrava un dovere. Ed è paradossale pretenderlo persino quando il Pd è all’opposizione, anche se l’esecutivo di Conte è minato dalla presenza grillina.