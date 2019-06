Scandalo Csm, Cacciari: “una cancrena ha divorato tutti i corpi dello Stato”

A Massimo Cacciari l’autosospensione di Luca Lotti dal Pd – è coinvolto nell’inchiesta sugli accordi segreti tra magistrati – non basta. Il filosofo chiama in causa direttamente il segretario del Partito Democratico: “Cosa aspetta Nicola Zingaretti a cacciare quell’intrallazzatore di Lotti? Ve lo dico io – rivela in un’intervista all’Huffingtonpost – Zingaretti è un leader debole. La decisione di Lotti è un atto dovuto, ma a me interessa il giudizio dei vertici del partito sulla vicenda: il caso Lotti è il segno di un costume, e il segretario del nuovo Pd dovrebbe dire che per lui è intollerabile”.

Cacciari poi commenta lo scandalo che ha coinvolto l’ex ministro dello Sport e che ora mina l’intero Csm: “Nello sviluppo logico di una crisi di sistema che si protrae da anni e che piano piano attacca tutti i corpi dello Stato, se una cancrena non la risolvi in tempo e chirurgicamente, poi divora l’intero corpo, è ovvio. È a partire dagli anni ’80 che si è aperta una crisi di sistema, e si è provato a risolverla con le aspirine. Così ha divorato tutti i corpi dello Stato, dalle amministrazioni periferiche a quelle centrali, alle Regioni e via dicendo. Ora è arrivata alla magistratura”. liberoquotidiano.it