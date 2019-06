Carcere Padova: cella matrimoniale per due gay nordafricani

La cella matrimoniale della prigione è stata assegnata a una coppia tunisina omosessuale. La vicenda nell’inespugnabile carcere Due Palazzi di Padova. I due gay nordafricani hanno fatto outing e hanno anche dichiarato l’intento di voler convolare a nozze. Ma per loro la vita dietro le sbarre non è facile.

Infatti, come riportato dal Corriere del Veneto – che ha raccontato la loro galeotta storia d’amore – hanno subito minacce e aggressioni. Tanto che uno dei due magrebini avrebbe tentato il suicidio. E’ stato allora che Claudio Mazzeo, direttore del penitenziario, ha deciso di concedere loro la cella matrimoniale, in un braccio protetto della galera. Dove i due innamorati sfruttano in tutto e per tutto la possibilità a loro concessa.