Pisa: rissa e coltellate tra migranti, due feriti

Condividi

foto archivio

Rissa con accoltellamento alla stazione di Pisa – Due feriti finiti in ospedale, uno con una prognosi di 30 giorni per una frattura, l’altro per ferite da arma da taglio. E’ il bilancio della rissa divampata ieri sera, martedì 11 giugno, intorno alle ore 20,30 in viale Gramsci a Pisa.

Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso da parte dei Carabinieri. Con molta probabilità la rissa ha coinvolto più persone, tutte straniere, ed è sfociata nel ferimento dei due extracomunitari. Entrambi sono rimasti a terra mentre l’autore o gli autori della violenza si sono dileguati.