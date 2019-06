Europarlamento, nasce gruppo sovranista ”Identita’ e Democrazia”

‘Identita’ e Democrazia” il nuovo gruppo di destra all’Europarlamento e’ composto dai partiti politici che vogliono difendere ”gli interessi nazionali”. Lo ha detto Jorg Meuthen, uno dei leader di Alternativa per la Germania (AfD), durante una conferenza stampa con Marine Le Pen e Marco Zanni per presentare il nuovo gruppo.

”Il nostro obiettivo non e’ distruggere l’Ue. In questo Parlamento vogliamo lavorare in modo costruttivo, ma ci saranno anche dei ”no”. Non vogliamo altre competenze per l’Ue. Non vogliamo un ulteriore accentramento delle competenze comunitarie. Quello che ci preme e’ creare un’Europa delle patrie che difende le identita’ nazionali”, ha detto Meuthen. ”I politici che difendono gli interessi nazionali sono qui sul palco”, ha concluso il leader di AfD. ”Il vicepremier Matteo Salvini purtroppo non e’ presente per altri impegni ma sostiene fortemente questa iniziativa”.