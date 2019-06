Trieste, raccolta firme contro monumento a D’Annunzio

Petizione contro il monumento a D’Annunzio: solo 1500 firme in 3 giorni. Nasce la petizione contro la statua di Gabriele D’Annunzio in piazza della Borsa. Il monumento sarà firmato dallo scultore Alessandro Verdi e ritrarrà il vate seduto a leggere in posa riflessiva.

Così il promotore della petizione Alessandro De’Vecchi: “D’Annunzio non c’entra niente con Trieste, veniva sbeffeggiato anche dalla popolazione quando perse l’occhio, a suo dire in un’azione eroica volando sulla città ma in realtà perso per un’infezione mal curata. L’ubicazione di fronte al palazzo della Camera di Commercio è offensiva, è probabilmente un omaggio della giunta di destra e dalle sue liste composte anche da ex camerati, ad un onorevole dichiaratamente fascista residente nella stessa piazza”.