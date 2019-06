Isis, due clandestini sudanesi arrestati in Algeria

La Gendarmeria algerina ha arrestato oggi due migranti illegali sudanesi sospettati di appartenere allo Stato islamico (Is) mentre tentavano di raggiungere la Tunisia. Lo riferisce l’emittente televisiva locale “Ennahar”. I due sono sospettati di appartenere alle cellule dell’Is attive in territorio libico. Secondo quanto si apprende, i presunti terroristi erano responsabili del reclutamento di giovani leve per il sedicente “califfato”.

Le frontiere con la Tunisia, che si estendono per oltre mille chilometri, sono considerate un’area a forte infiltrazione jihadisti. Vi sono attivi gruppi come Okba ibn Nafaa, di base nella vicina Tunisia, e al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi), che invece ha la propria roccaforte nella regione algerina della Cabilia. Proprio per far fronte a tali minacce l’Algeria ha iniziato nel 2016 i lavori per la realizzazione di una barriera di sicurezza lungo il confine.