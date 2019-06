Conte: “Merkel ottima candidata per la Commissione UE”

La cancelliera tedesca Angela Merkel “sarebbe un ottimo candidato per la presidenza della Commissione Ue ma, a quanto ne so, lei stessa non pensa a questo impegno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aggiungendo che la leader della Cdu “gode di grande credibilità sul piano dell’esperienza, della gestione di dossier molto complicati ed è protagonista di un lungo arco di attività politica”. tgcom24/mediaset.it