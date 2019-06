Due donne ferite al collo con bottiglia rotta, caccia a un magrebino

Condividi

Latina – Brutale aggressione nei confronti di due donne compiuta a Latina durante lo scorso sabato da uno straniero, il quale ha fatto poi perdere rapidamente le proprie tracce, sparendo nel nulla.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i fatti si sarebbero verificati intorno alle 22:30, quando le vittime sono state avvicinate da un extracomunitario ubriaco, probabilmente di etnia magrebina, tra via Giulio Cesare e via Marchiafava. Le due, entrambe residenti a Latina, sono state fermate dal nordafricano, che avrebbe iniziato a molestarle pesantemente. Intimorite dallo straniero, in evidente stato di alterazione psico-fisica e con in mano una bottiglia di vetro rotta, non sono riuscite a reagire e ad allontanarsi prontamente dal posto.