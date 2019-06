Roma: spaccio di eroina gialla, otto stranieri arrestati

Roma – Aurelio: arrestati pusher di eroina gialla, il blitz dei Carabinieri. Costa trenta euro a dose una ‘palletta’ da 0,20 grammi. Si trova in strada, nei parchi o tra i contatti fidati. A Roma, la zona giusta per compare l’eroina gialla, secondo le indagini dei Carabinieri della Compagnia San Pietro, è quella dell’Aurelio nell’area compresa tra via Gregorio VII e piazza di Villa Carpegna, fino a piazza Giureconsulti e via della Pineta Sacchetti.

In quel tratto della Capitale, secondo i riscontri investigativi dei militari dell’Arma coordinati dal Maggiore Francesco Soricelli, negli ultimi cinque mesi, sarebbero state vendute circa un centinaio di dosi al giorno, 8mila delle quali sequestrate. Un giro d’affari notevole per il gruppo di spacciatori che aveva contatti con narcotrafficanti della malavita campana, comprando lo ‘sballo’ a Caserta per poi rivenderlo nella Città Eterna.