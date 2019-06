Lite tra donne, nigeriane si accoltellano a vicenda

Ghedi, Brescia: rissa tra nigeriane alla cooperativa sociale di via Sauro. Sabato pomeriggio i carabinieri sono dovuti intervenire per sedare una sanguinosa lite scoppiata tra richiedenti asilo (due nigeriane di 33 e 28 anni), scoppiata all’interno di un appartamento di via Sauro a Ghedi, dove sono ospiti di una cooperativa sociale.

Non è ancora chiaro il motivo che ha fatto scoppiare la rissa, ma pare sia legato a una difficile convivenza quotidiana. Entrambe le donne sono state portate in ospedale: una ha riportato lesioni ai tendini flessori della mano destra (due mesi di prognosi), mentre l’altra è stata medicata per una ferita all’addome.

La prefettura di Brescia sta ora vagliando la loro posizione. Non è solo a rischio la permanenza nella struttura, ma tutta la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato.

