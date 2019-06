Fa prostituire la figlia 13enne, arrestata rumena

Condividi

Una madre che faceva prostituire la figlia 13enne in cambio di soldi o di altre utilità è stata fermata dalla Polizia nel Ragusano assieme a quattro “clienti” delle ragazzina, di età compresa tra i 30 e i 90 anni. In manette una rumena, due italiani e due marocchini. La madre dell’adolescente è indagata per sfruttamento della prostituzione minorile e i quattro uomini per atti sessuali con minore, rispondendo però del reato più grave reato di violenza sessuale.

Dalle indagini della Squadra mobile coordinate dalla Procura distrettuale di Catania, è emerso che la piccola aveva avuto rapporti sessuali con braccianti agricoli dopo che con loro aveva lavorato sui campi. I “clienti” fermati sono stati identificati attraverso intercettazioni telefoniche.