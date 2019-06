Arrestato per la decima volta albanese già espulso dall’Italia 13 volte

Condividi

Ha collezionato ben tredici decreto di espulsioni dall’Italia, ma non gli è bastato e ci riprova.. A meno di due settimane dall’ultima (avvenuta la mattina del 23 maggio con volo da Malpensa per l’Albania) un albanese di 36 anni ha fatto nuovamente ritorno nel Reggiano ed è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza per il reato di rientro illegale nel territorio dello Stato italiano.

Comparso davanti al tribunale di Reggio Emilia, dopo la convalida è stato sottoposto all’obbligo di firma presso la stazione di Sant’Ilario d’Enza in attesa di un’ulteriore provvedimento di espulsione. L’albanese ha all’attivo di 13 decreti di espulsione emessi dai Prefetti di Reggio Emilia, Bologna, Treviso, undici dei quali eseguiti con accompagnamento coattivo alla frontiera. In seguito alle violazioni commesse ha collezionato 10 denunce in stato di arresto per reingresso illegale e due denunce in stato di libertà per aver violato le misure imposte dal questore in alternativa all’accompagnamento.