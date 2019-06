Mercato dello toghe, Nordio: “Sono vent’anni che lo dico”

“Siamo alla nemesi storica”, premette Carlo Nordio in un’intervista a Il Giornale in cui commenta il caso che, partendo da Luca Palamara, sta travolgendo l’intero Csm. “È vent’anni che scrivo queste cose e lo dico senza alcun compiacimento“, sottolinea. Quando gli chiedono se politica e giustizia vanno a braccetto, senza peli sulla lingua Nordio risponde: “Adesso tutti si scandalizzano per le riunioni carbonare fra i consiglieri e i politici, ma da sempre la politica la fa da padrona a Palazzo dei Marescialli e nell’Associazione nazionale magistrati. Basta riflettere sulle correnti che sono costruite a imitazione dei partiti, con una destra, un centro e una sinistra“.

Dunque le nomine sono davvero pilotate? “Certo – risponde senza indugi -. Se non hai la sponsorizzazione di questa o quella corrente non puoi aspirare a guidare uffici importanti. Le correnti fanno e disfano accordi, le correnti barattano i posti”.