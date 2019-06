Crocifisso in ospedale, ira di Radicali e LeU

Un crocefisso in ogni stanza dell’ospedale di Chivasso. La decisione dell’Asl To4 ha immediatamente scatenato le reazioni politiche. La circolare, firmata dal direttore del presidio Alessandro Girardi, non è piaciuta ad alcuni esponenti Radicali e di sinistra. La notizia è riportata dal giornale locale quotidianocanavese.it

«Un meccanismo penoso», dice in merito Marco Grimaldi di Leu che ha pubblicato sui social la nota dell’azienda sanitaria del Canavese. «Più della laicità, dei decreti regi, delle tante sentenze mai definitive su questa vicenda, ciò che è penoso è questo meccanismo. Bacia il rosario, appendi il crocifisso e, il giorno stesso, magari spiegaci anche che la colpa di questa crisi è di chi scappa dalla guerra e dalla miseria. Non ci rassegneremo a sto schifo, e tanti credenti e non credenti su questo la pensano allo stesso modo».