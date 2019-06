Clima, Amnesty premia Greta Thunberg

Venerdì 7 giugno, Amnesty International – la controversa Ong paladina di presunti e non ben specificati diritti umani – ha assegnato alla svedese Greta Thunberg il suo premio più prestigioso, “Ambassador of Conscience”. Questo premio ricompensa la ragazzina manipolata dall’élite per la sua lotta per il clima e per aver creato il movimento “Fridays for future”, che organizza ridicole marce in tutto il mondo con lo scopo di mettere in guardia sull’urgenza di lotta contro il fantomatico cambiamento climatico.