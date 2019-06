Csm, “momento drammatico, è come la P2”

Condividi

CASCINI: MOMENTO DRAMMATICO, È COME P2 – ”Il momento che stiamo vivendo, come Csm e come Istituzione giudiziaria, è particolarmente grave, forse il più drammatico della storia del Consiglio Superiore della Magistratura. L’unica vicenda che mi pare assimilabile, sotto più aspetti, a quella che stiamo vivendo in questi giorni è quella dello scandalo P2 dei primi anni ’80 del secolo scorso”.

A denunciarlo è il togato di Area Giuseppe Cascini, intervenendo al plenum straordinario. ”Oggi – ammonisce Cascini – si richiede a noi un analogo sforzo di orgoglio e di coraggio. Abbiamo il dovere di reagire con fermezza e decisione a questa subdola e pericolosa aggressione al ruolo costituzionale del Consiglio e alla sua autonomia”. Il passo indietro dei consiglieri coinvolti ”è un segno di responsabilità istituzionale che va accolto con favore. Ma non basta. Abbiamo il dovere di interrogarci a fondo sulle ragioni che hanno consentito di arrivare a questo punto”, è l’invito di Cascini.