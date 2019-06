Migrante arrestato per violenza sessuale fugge lanciandosi da finestra della Questura

«Signor Lay lei è in stato di fermo per violenza sessuale» ha detto il pm, spiegandogli che la situazione era seria, e che non sarebbe uscito dagli uffici della questura da uomo libero. Lui, con la velocità di un respiro, è balzato sul davanzale della finestra ed è fuggito lanciandosi dal primo piano dell’edificio. Un balzo di cinque metri. Nessuno ha avuto il tempo di reagire. Una volta in strada si è allontanato correndo a perdifiato verso Porta Susa e poi oltre.

Come scrive LA STAMPA, Moussa Lay, 35 anni, origini gabonesi, si potrebbe definire un evaso. L’altra sera, poco dopo le 21, è riuscito a scappare dagli uffici della Squadra Mobile mentre era in stato di arresto. Lui, stando alle accuse, sarebbe uno dei due pusher che la notte del 18 aprile scorso aveva violentato una donna di 41 anni, usata come merce di scambio per pagare alcune dosi di crack.