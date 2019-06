La Grecia chiede ufficialmente alla Germania i danni di guerra

Ieri l’ambasciatore della Grecia a Berlino ha consegnato una nota al ministero degli Esteri tedesco, in cui il governo greco invita le autorità della Germania ad avviare negoziati per risolvere la questione in sospeso del pagamento delle riparazioni e dei danni di guerra per la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri greco.

La nota è stata presentata conformemente alle istruzioni del vice ministro degli Esteri greco Sia Anagnostopulou. “Questa azione diplomatica è stata presa dopo una discussione a livello di leader politici nella sessione plenaria del Parlamento greco il 17 aprile e in seguito al voto preso dalla stragrande maggioranza dei deputati, tenendo conto del rapporto della commissione interpartitica per l’ottenimento dei debiti tedeschi nei confronti del nostro Paese“.