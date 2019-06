Fiumicino, da Addis Abeba con 100 ovuli eroina: arrestato nigeriano

Nel corso di alcuni controlli effettuati all’interno dell’aeroporto Intercontinentale Leonardo da Vinci, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino nigeriano, di 34 anni, con precedenti, con l’accusa di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, lo straniero giunto all’alba a Roma con un volo da Addis Abeba, dopo il controllo dei documenti, è stato notato dai Carabinieri in atteggiamento visibilmente sofferente e per questo motivo è stato accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia per essere sottoposto ad approfonditi. A seguito del controllo, i medici hanno appurato che il nigeriano aveva nello stomaco un numero imprecisato di ovuli. Per questo motivo è stato trattenuto presso la struttura ospedaliera per consentirgli di liberare completamente tutti gli ovuli, vista la loro pericolosità.