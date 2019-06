Sblocca cantieri, Conte: il super emendamento della Lega non l’ho capito

Condividi

“Ieri ho cercato di capire il perchè e il per come di questo super emendamento e sinceramente non l’ho capito dal punto di vista tecnico e faccio il giurista da 30 anni”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a Torino a proposito del sub emendamento presentato dalla Lega al dl Sblocca cantieri.

”Volendo congelare l’attuale Codice degli appalti” la Lega propone una improbabile reminiscenza del vecchio Codice, ormai superato, e “ci sarebbe un caos” ha detto Conte, a margine del Clean Air Dialogues a Torino, dove ha lanciato “un appello agli amici della Lega”. “Non metto in discussione la loro buona fede – ha aggiunto – ma in questo decreto c’è tanto lavoro, ci sono le norme sui terremotati e quindi dico mi raccomando”.