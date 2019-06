Commissione UE: bando per integrare i migranti con lo sport

Il bando è articolato in 2 lotti: Lotto 1 – organizzazione di attività sportive al fine di promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale dei rifugiati. Per questo lotto si intende sostenere 9 progetti. Possono essere finanziate le seguenti attività:







attività sportive volte a incoraggiare la partecipazione dei rifugiati nelle società dell’UE

Lotto 2 – collaborazione in rete e diffusione

Per questo lotto si intende sostenere 1 progetto. Possono essere finanziate le seguenti attività:

creazione di una rete europea per valorizzare i risultati dei progetti selezionati nell’ambito del lotto 1 e per mantenere legami tra tali progetti, con l’obiettivo di selezionare e diffondere buone pratiche

progettazione e sviluppo di reti a livello dell’UE tra organizzazioni impegnate a favore dell’integrazione dei rifugiati attraverso lo sport

I progetti devono svolgersi negli Stati membri dell’UE e possono essere presentati da persone giuridiche pubbliche o private che operano nel settore dello sport e che organizzano regolarmente competizioni sportive ad ogni livello. Questi soggetti devono avere sede in uno degli Stati UE e possono essere:

federazioni sportive europee e internazionali

organizzazioni senza scopo di lucro;

autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali);

organizzazioni europee e internazionali;

club sportivi;

università;

istituti d’istruzione;

centri di ricerca

imprese.

Entità Contributo

La sovvenzione UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto e sarà compresa tra:

€ 200.000 e € 300.000 per i progetti del lotto 1

€ 400.000 e € 600.000 per i progetti del lotto 2

Modalità e procedura

I progetti devono essere presentati da un soggetto singolo. Devono avere una durata di almeno 24 mesi e al massimo di 36 mesi, con inizio dal 1/1/2020 e conclusione entro il 31/12/2022. Le proposte devono essere presentate utilizzando il formulario elettronico reperibile nella pagina web dedicata al bando.

Aree Geografiche

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Bando EAC/S20/2019 – versione sintetica in italiano (link)