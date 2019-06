Australia, spari in hotel a Darwin: almeno 5 morti

Condividi

ROMA, 4 GIU – Almeno cinque persone sono rimaste uccise in una sparatoria in un hotel di Darwin, in Australia. Lo ha reso noto la polizia sottolineando che il sospetto, un uomo di 45 anni, è stato arrestato. L’uomo – riferiscono i media internazionali – è entrato nell’Hotel Palms in McMinn Street con in mano un fucile a pompa e ha sparato per poi fuggire prima di essere preso dagli agenti.

Il Commissario Reece Kershaw dice che l’assassino indossava un braccialetto elettronico di monitoraggio, era molto ben noto alla polizia e viene descritto come un caucasico di 45 anni. Egli aveva trascorso gli ultimi 6 anni in prigione ed aveva ottenuto la liberta ‘ vigilata qualche settimana fa.

La Polizia non pensa che la sparatoria sia legata al terrorismo.