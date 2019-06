Bergoglio, mea culpa per come i cattolici trattano i Rom

Blaj (Romania) – Mea culpa del Papa a nome della Chiesa per come i cattolici – sia nel passato che nell’attuale presente – trattano i rom. Nell’ultima tappa in Romania, prima di ripartire per Roma, Papa Francesco è andato a visitare il campo rom della cittadina di Blaj, dove questa minoranza costituisce il 9% della popolazione e uno dei sette vescovi appena beatificati, martiri del comunismo, era cresciuto tra loro. (www.ilmessaggero.it)

«Nel cuore porto un peso – ha detto – È il peso delle discriminazioni, delle segregazioni e dei maltrattamenti subiti dalle vostre comunità. La storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici non sono estranei a tanto male. Vorrei chiedere perdono per questo. Chiedo perdono – in nome della Chiesa al Signore e a voi – per quando, nel corso della storia, vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino invece che con quello di Abele, e non siamo stati capaci di riconoscervi, apprezzarvi e difendervi nella vostra peculiarità. È nell’indifferenza che si alimentano pregiudizi e si fomentano rancori».